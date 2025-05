UniCredit emette bond AT1 per 1 miliardo di euro, con il reset spread più basso mai registrato

UniCredit ha annunciato di avere collocato un’emissione di strumenti Additional Tier 1 destinata a investitori istituzionali per un totale di 1 miliardo di euro. Questo Additional Tier 1, parte del piano di funding MREL di UniCredit rivolto agli investitori istituzionali per il 2025, contribuisce a rafforzare il Tier 1 Ratio per circa 35 punti base.

“L’emissione avviene a seguito di un processo di book building che ha generato una domanda per circa 6,2 miliardi da parte di più di 340 investitori, consentendo di rivedere al ribasso la guidance, inizialmente indicata in area 6,25%, e di fissare la cedola a 5,625%, con un reset spread di 329,9 punti base, il più basso di sempre per UniCredit”, si legge nella nota del gruppo bancario guidato da Orcel indicando che l’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (59%), hedge funds (22%) e banche (17%), con la seguente ripartizione geografica: UK (34%), Italia (15%), Francia (14%) e BeNeLux (8%).

Il trigger del 5,125% sul Common Equity Tier1 (Cet1) prevede che, qualora il coefficiente Cet1 del Gruppo o di UniCredit scenda al di sotto di tale soglia, il valore nominale dei titoli sarà ridotto temporaneamente dell’importo necessario a ripristinarne il livello, tenendo conto anche degli altri strumenti con caratteristiche similari e stesso livello di subordinazione.

I titoli sono perpetui (con scadenza collegata alla durata societaria di UniCredit) e possono essere richiamati dall’Emittente, soggetto al rispetto dei requisiti regolamentari applicabili, in qualsiasi giorno di calendario nel semestre che inizia il 3 dicembre 2032 e termina il 3 giugno 2033 e successivamente in qualsiasi data di pagamento cedola.

Gli strumenti pagano cedole a tasso fisso pari al 5,625% annuo fino a giugno 2033 su base semestrale; in seguito, se non verrà esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la stessa verrà ridefinita ad intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento e maggiorato di 329,9 punti base, calcolato su base annuale e rideterminato su base semestrale come da prassi di mercato. Come previsto dai requisiti regolamentari, il pagamento della cedola è pienamente discrezionale.

UniCredit Bank GmbH ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank e Morgan Stanley.