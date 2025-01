Unicredit e Banco BPM: Fitch mantiene il rating con prospettive positive

Fitch Ratings ha deciso di mantenere il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di Banco BPM a ‘BBB-‘, con una prospettiva di Rating Watch Positive (RWP) anche per l’IDR a breve termine di ‘F3’. Questa decisione è strettamente legata all’offerta di scambio avanzata da UniCredit per acquisire tutte le azioni ordinarie di Banco BPM, come riportato in una recente comunicazione ufficiale.

L’operazione proposta da UniCredit richiede il via libera delle autorità di regolamentazione e il successo dell’offerta dipenderà dall’acquisizione di almeno due terzi delle azioni di Banco BPM. In alternativa, UniCredit potrebbe accettare il controllo con almeno il 50% più una azione. Tuttavia, il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha espresso preoccupazioni, ritenendo che i termini proposti non riflettano adeguatamente i punti di forza e le prospettive di redditività della banca.

Fitch ha evidenziato che c’è ancora molta incertezza sui tempi necessari per completare l’offerta di scambio. La risoluzione dell’RWP avverrà solo quando l’offerta sarà completata e i risultati saranno definiti, un processo che potrebbe protrarsi oltre i sei mesi, specialmente se ci saranno ritardi dovuti a negoziazioni prolungate o alla necessità di ottenere autorizzazioni normative.