UE impone dazi del 9% sui veicoli elettrici Tesla prodotti in Cina

La Commissione europea ha comunicato che l’Unione Europea intende imporre dazi del 9% per i prossimi cinque anni sulle importazioni di veicoli elettrici a marchio Tesla prodotti in Cina. La misura dovrà essere confermata dai 27 Stati membri entro la fine di ottobre.

Questa decisione emerge in un contesto di crescente attenzione verso le politiche commerciali e i sussidi statali che influenzano il mercato automobilistico globale. La tassazione prevista per Tesla è significativamente inferiore rispetto al 36% imposto sulle auto elettriche cinesi, poiché, come ha spiegato la Commissione europea, Tesla riceve meno sussidi in Cina.

La differenza nei dazi riflette la volontà dell’Unione Europea di bilanciare le condizioni di concorrenza tra i vari produttori di veicoli elettrici, tenendo conto dei diversi livelli di supporto governativo ricevuto. Questa mossa potrebbe avere implicazioni significative per il mercato dei veicoli elettrici in Europa, influenzando sia i prezzi che le strategie di produzione delle aziende automobilistiche.