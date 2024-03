Ue, al via un’indagine contro Apple, Meta e Alphabet

Dopo gli Stati Uniti, anche la Commissione europea ha messo sotto la lente di ingrandimento i colossi Alphabet, Apple e Meta per possibili violazioni del Digital Markets Act (Dma), una legge fondamentale sui mercati digitali.

L’indagine è stata annunciata in queste ore da Margrethe Vestager, commissaria UE per la concorrenza, secondo la quale il focus sarà su su specifiche aree di non conformità, inclusi Google Play e Google Search, l’App Store e la schermata di ricerca di Safari, oltre al modello di pagamento e consenso di Meta, che gestisce Facebook.

La Commissione europea sospetta che le pratiche attualmente in atto da parte di queste aziende non assicurino il rispetto degli obblighi previsti dal Dma. In aggiunta sono state avviate delle indagini su nuove strutture tariffarie introdotte da Apple per gli app store alternativi e sulle modalità di ranking adottate da Amazon nel suo marketplace.