TSMC: vendite balzano del 39,6% a maggio su spinta domanda intelligenza artificiale

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), il principale produttore di chip per Nvidia e Apple, ha annunciato di avere registrato un aumento delle vendite pari al 39,6% nel mese di maggio, dopo che le aziende hanno accumulato chip in risposta alla crescente incertezza commerciale. Il fatturato dell’azienda asiatica ha raggiunto i 320,52 miliardi di dollari taiwanesi (pari a circa 10,7 miliardi di dollari). Sebbene le vendite di maggio siano solide, sono tuttavia diminuite dell’8,3% rispetto ad aprile. Gli analisti prevedono in media un aumento del 39% delle vendite di TSMC nel secondo trimestre.