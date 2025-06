Trump si scaglia ancora contro Powell, al vaglio 3-4 candidati per sostituire presidente Fed

Il presidente Usa, Donald Trump, ha dichiarato di avere in mente tre o quattro nomi per sostituire l’attuale presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, il cui mandato scadrà l’anno prossimo. “So già che sceglierò tra tre o quattro persone”, ha detto Trump mercoledì durante la conferenza stampa all’Aia al vertice NATO. “Se ne andrà molto presto, per fortuna, perché penso che sia pessimo”, ha tuonato nuovamente Trump che non ha tuttavia nominato i potenziali sostituti del banchiere centrale né ha definito una tempistica per una decisione. Il mandato di Powell come presidente termina a maggio 2026.

Intanto, secondo quanto anticipato da “The Wall Street Journal”, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di anticipare entro settembre-ottobre o addirittura in estate l’annuncio del successore di Jerome Powell. Tra i candidati presi in considerazione, scrive ancora il quotidiano finanziario, ci sarebbero l’ex membro del board della Fed Kevin Warsh e il direttore del National Economic Council Kevin Hassett.