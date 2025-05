Trump propone un dazio dell’80% sulla Cina

Donald Trump ha lanciato una proposta tramite il suo social network, Truth Social, suggerendo l’imposizione di un dazio dell’80% sulla Cina. Questa mossa, secondo Trump, è adeguata per affrontare le attuali dinamiche commerciali tra le due superpotenze.

In un post successivo, Trump ha menzionato Scott Bessent, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, indicandolo come figura chiave nei prossimi colloqui con Pechino. ‘Tocca a Scott B.’ ha commentato il presidente, sottolineando l’importanza del ruolo di Bessent in questa delicata partita diplomatica.

Trump ha ulteriormente criticato la politica dei mercati chiusi della Cina, affermando: ‘La Cina dovrebbe aprire i mercati agli USA. Sarebbe ottima cosa per loro!!! I mercati chiusi non funzionano più!!!’.

La proposta di un dazio così significativo potrebbe avere ripercussioni non solo sulle relazioni bilaterali ma anche sui mercati globali.