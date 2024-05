Trump Media perde il 4% a Wall Street dopo la condanna di Donald Trump

Le azioni di Trump Media hanno subito una flessione del 4% a Wall Street in seguito alla condanna di Donald Trump per 34 capi di imputazione. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato giudicato colpevole di falsificazione di documenti per nascondere uno scandalo sessuale che minacciava la sua campagna elettorale del 2016.

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un ex presidente è stato condannato in un processo penale. Donald Trump possiede attualmente il 65% delle azioni di Trump Media, la società proprietaria della piattaforma Truth Social.

Lo scorso marzo, Trump Media si è fusa con Digital World Acquisition Corp., consentendole di quotarsi in Borsa. La società ha una capitalizzazione di circa 9 miliardi di dollari e ha registrato una perdita netta di 327,6 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno.