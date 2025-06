Trump firma nuovi dazi al 50% su acciaio e alluminio

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato oggi un ordine esecutivo che impone un aumento del 50% sui dazi delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti. Questo provvedimento è stato attivato a partire dalle 6 del mattino, ora italiana, e ha immediatamente suscitato reazioni nei mercati internazionali.

L’iniziativa di Trump è stata motivata dalla necessità di garantire che le importazioni non minaccino la sicurezza nazionale americana. “Sebbene i dazi imposti finora abbiano fornito un sostegno essenziale ai prezzi nel mercato statunitense, non hanno permesso a queste industrie di sviluppare e mantenere un tasso di utilizzo della capacità produttiva sufficiente per la loro sostenibilità e alla luce delle esigenze di difesa nazionale”, si legge nel testo dell’ordine esecutivo.

Il tempismo della decisione è particolarmente significativo, poiché coincide con un incontro programmato tra i negoziatori statunitensi ed europei che si terrà oggi a Parigi. Questo incontro potrebbe giocare un ruolo cruciale nel determinare le future relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l’Europa. I nuovi dazi, già in vigore, potrebbero avere un impatto rilevante sia sulle esportazioni europee verso gli USA che sul mercato globale dell’acciaio e dell’alluminio.