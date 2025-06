Trump commenta l’accordo commerciale con la Cina: “Dazi ancora in vigore”

12:53

WindTre ha rivelato i suoi piani per lanciare una rete 5G standalone, un’infrastruttura che consentirà alle aziende di investire in automazione industriale, migliorando produttività e competitività. L’azienda sta spendendo circa un miliardo di euro l’anno per mantenere il controllo completo della rete, integrando servizi come cloud, datacenter, IoT e cybersecurity. WindTre ha anche ampliato il suo portafoglio di servizi per imprese e pubbliche amministrazioni, acquisendo aziende specializzate in cybersicurezza e ICT.