Trump aumenta le tariffe su acciaio e alluminio

Il presidente Donald Trump ha alzato le tariffe su acciaio e alluminio, portandole al 50% dal precedente 25%, con l’obiettivo di sostenere i produttori nazionali e tutelare la sicurezza nazionale.

Un segnale di aumento delle tensioni commerciali, in attesa della scadenza chiave del 9 luglio, giorno limite per le negoziazioni con i partner commerciali. Nei giorni scorsi, una corte federale ha invalidato alcune delle precedenti tariffe imposte da Trump.

Le nuove tariffe non saranno applicate alle importazioni provenienti dal Regno Unito, le quali continueranno a essere tassate al 25%. Questa eccezione è stata fatta per permettere negoziazioni su nuove tariffe o quote che dovrebbero concludersi entro la scadenza del 9 luglio.