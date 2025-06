Trump annuncia cessate il fuoco tra Israele e Iran. Le reazioni sui mercati

Il presidente Usa, Donald Trump, ha fatto sapere che Israele e Iran hanno concordato un cessate il fuoco. “Il cessate il fuoco è ora in vigore. Per favore non violatelo!”, ha esortato Trump in un post su Truth Social.

In un primissimo e più lungo post il primo inquilino della Casa Bianca ha comunicato l’accordo tra i due Paesi per quella che verrà chiamata “la guerra dei 12 giorni” e poi si è congratulato con Israele e Iran “per la resistenza, il coraggio e l’Intelligenza” che hanno dimostrato.

Positiva la reazione delle Borse asiatiche che si muovono in rialzo. A cominciare dall’indice giapponese Nikkei che sale in questo momento dell’1,2%. Rialzi anche per i listini cinesi, con l’indice Hang Seng che guadagna l’1,6% e lo Shanghai Composite che segna un rialzo dell’1%.

Una notizia che spinge, invece, in deciso ribasso le quotazioni del petrolio, con il Brent che cede quasi il 4% e scivola sotto i 68 dollari al barile mentre il Wti perde il 4,1% a 65,7 dollari. Accelerazione ribassista anche per l’oro che scivola dell’1,3% in area 3.325 dollari l’oncia.