Trenitalia, accordo con Ita Airways per i programmi fedeltà Volare e CartaFreccia

Ita Airways e Trenitalia, parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, hanno annunciato una nuova collaborazione mirata ai loro programmi fedeltà, Volare e CartaFreccia. Grazie a questo accordo strategico, i membri di CartaFreccia potranno convertire i loro punti in punti Volare, e viceversa, i membri di Volare potranno trasferire i punti al proprio saldo CartaFreccia.

Questa iniziativa rappresenta un significativo arricchimento per entrambi i programmi loyalty, offrendo ai clienti una vasta gamma di opportunità per utilizzare i propri punti accumulati. Una nota ufficiale ha sottolineato come questo accordo aumenti il valore complessivo dei programmi fedeltà, migliorando l’esperienza dei clienti e incentivando la loro fidelizzazione.

Con questa mossa, Ita Airways e Trenitalia dimostrano un impegno reciproco nel migliorare i servizi offerti ai loro clienti, creando sinergie che beneficiano tutti i viaggiatori. La partnership tra le due aziende italiane è destinata a rafforzare ulteriormente la loro posizione nel mercato, offrendo soluzioni innovative e vantaggiose per i loro utenti fedeli.