TPG acquisisce il controllo esclusivo di Aareon: via libera dalla Commissione UE

La Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione del controllo esclusivo di Aareon da parte di TPG, entrambe società statunitensi, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell’UE. Questa operazione riguarda principalmente il settore delle tecnologie dell’informazione, con un focus sui sistemi di pianificazione delle risorse aziendali nel settore immobiliare.

Dopo un’attenta valutazione, la Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza. Le posizioni di mercato combinate delle società risultanti dalla transazione proposta sono considerate limitate, il che ha facilitato l’approvazione dell’accordo. La transazione è stata esaminata secondo la procedura di revisione semplificata delle concentrazioni, un processo che consente una valutazione più rapida per operazioni che non presentano significativi problemi di concorrenza.