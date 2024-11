Top Manager Reputation: Banca Generali, Gian Maria Mossa tra i primi 20 ceo in Italia

Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, conferma il podio mantenendo il terzo posto per reputazione nel mondo delle banche in Italia dietro a Carlo Messina, a.d. di Intesa Sanpaolo e Andrea Orcel, numero uno di Unicredit, e il primo tra le banche reti. A decretarlo è Top Manager Reputation ottobre 2024, l’osservatorio permanente di Reputation Science sulla reputazione online dei vertici delle grandi aziende attive in Italia. Mossa, a partire da questo mese, entra nella top 20 dei ceo in Italia in classifica generale e si piazza in cima alla classifica delle banche private con un punteggio di 63.82.

Un salto di tre posizioni grazie alla spinta derivante dall’Opa Intermonte, i risultati di raccolta che confermano la leadership della Banca del Leone con le masse che hanno superato i 100 miliardi in anticipo sui target del piano strategico e le azioni rivolte alla comunità come i talk “ricette di innovazione” tenuti all’interno delle università italiane.

In generale, si legge in una nota, l’osservatorio rileva un ottobre decisamente caldo con i contenuti online sui top manager che continuano a crescere segno che i leader d’azienda hanno un ruolo e una voce sempre più rilevanti.