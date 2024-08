Tokyo, chiusura in calo per Nikkei e Topix

La Borsa di Tokyo ha terminato la giornata in territorio negativo, con l’indice Nikkei che ha registrato una flessione dello 0,29% chiudendo a 37.951,80 punti, mentre l’indice Topix ha perso lo 0,21% attestandosi a 2.664,86 punti. Secondo gli analisti, l’andamento è stato influenzato dall’apprezzamento dello yen e dalle prese di profitto.

Il rafforzamento dello yen rispetto al dollaro, che ha raggiunto livelli non visti da quasi due settimane, ha avuto un impatto negativo sui titoli delle aziende legate all’export. In particolare, le case automobilistiche giapponesi hanno subito perdite: Honda ha chiuso in calo dell’1,11% e Nissan dell’1,76%, mentre Toyota ha registrato un lieve aumento dello 0,15%.