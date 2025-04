Tokyo, borsa in calo dopo il crollo di Wall Street: Nikkei ha perso il 2,75%

08:47

Il presidente Donald Trump ha dichiarato la sua apertura alla negoziazione dei dazi , suggerendo la possibilità di una riduzione in cambio di offerte vantaggiose da parte di altri Paesi. Nel contempo, ha difeso il suo programma di tariffe nonostante le turbolenze del mercato azionario, indicando ulteriori tasse in arrivo, in particolare sul settore farmaceutico.