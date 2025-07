Tivoli group vende Smythson a Oakley capital

Tivoli Group e Greenwill Holding hanno raggiunto un accordo con Oakley Capital per la vendita di Smytson Group, l’iconico brand inglese di pelletteria e cartoleria di lusso. Lo si apprende in un comunicato stampa in cui non sono stati indicati i dettagli finanziari dell’operazione.Nell’ambito dell’accordo Tivoli Group – gruppo italiano indipendente attivo nello sviluppo e produzione di articoli di pelletteria per i marchi internazionali più esigenti – proseguirà la collaborazione con Smythson, che supporta dal 2009 contribuendo al suo consolidamento sui principali mercati internazionali, continuando a curare lo sviluppo e la realizzazione delle collezioni di pelletteria del brand. Tivoli Group esplorerà anche nuove opportunità di collaborazione nell’intero portafoglio di marchi Oakley.

Smythson of Bond Street è stato fondato nel 1887, quando Frank Smythson aprì la sua prima boutique in Bond Street a Londra con una proposta di articoli e accessori di cancelleria eleganti e di alta classe. Forte di una tradizione radicata nel tempo, Smythson racchiude oltre 130 anni del più raffinato lusso britannico, incarnazione di una dedizione costante e di un artigianato impareggiabile.