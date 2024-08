Tim: risultati positivi nel semestre per ServCo, conferma previsioni 2024

Il primo semestre ha visto Tim ServCo registrare un incremento significativo nei propri risultati finanziari, con un aumento dei ricavi totali di gruppo del 3,5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 7,1 miliardi di euro. I ricavi da servizi di gruppo hanno mostrato una crescita ancora più marcata, del 4,0%, attestandosi a 6,7 miliardi di euro.

I risultati domestici hanno contribuito in modo sostanziale a questa crescita, con ricavi totali domestici che hanno segnato un +1,6% YoY, arrivando a 4,9 miliardi di euro, e ricavi da servizi domestici in aumento del 2,2%, a 4,5 miliardi di euro. Nel dettaglio, per Tim Consumer i ricavi da servizi sono cresciuti dello 0,5% raggiungendo i 2,7 miliardi di euro, mentre per Tim Enterprise l’aumento è stato del 6,4%, con 1,4 miliardi di euro di ricavi.

Importante anche la performance di Tim Brasil, che ha registrato ricavi da servizi per 2,2 miliardi di euro, con un incremento del 7,6% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA di gruppo ha mostrato una crescita impressionante del 9,4% YoY, arrivando a 2,1 miliardi di euro, con un incremento specifico per il mercato domestico dell’8,5% e per il Brasile del 9,9%.

L’EBITDA after lease di gruppo ha evidenziato un’ulteriore crescita del 13,0% YoY, toccando 1,8 miliardi di euro, con un aumento del 8,8% per il mercato domestico e del 17,8% per il Brasile. Dopo la cessione di NetCo, il debito finanziario netto after lease di Tim è diminuito, attestandosi a 8,1 miliardi di euro.

Infine, Tim ha confermato le guidance per l’intero esercizio, segnalando aspettative positive per il futuro finanziario della compagnia.