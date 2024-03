Tim: fondo Merlyn svela nuovo piano, obiettivo trasformare azienda in TechCo

Dopo aver annunciato di aver raggiunto lo 0,5% di Tim, il fondo Merlyn svela un nuovo piano base per la presentazione della lista per il rinnovo del board entro il 28 marzo.

Come rende noto Alessandro Barnaba, promotore del fondo Merlyn, il piano “è quello di trasformare Tim in una “TechCo, una società tecnologica e infrastrutturale di fascia alta”.

TechCo, “la nuova Tim post vendita di NetCo, Tim Brasil e Tim Consumer, rimarrà una società quotata in Borsa e verrà ribattezzata Telecom Italia…. TechCo, il cuore della nuova Tim, sarà un’azienda italiana con ambizioni globali che integrerà efficacemente la rete intelligente di Tim (la parte esterna al perimetro NetCo/KKR) con le competenze, il know-how, le relazioni con i clienti, gli ecosistemi di fornitori, le società controllate (come Olivetti, Telsy e Noovle) e le relative infrastrutture (datacenter e contratti PSN) di Tim Enterprise. Questa Tim rimodellata offrirà esclusivamente servizi non regolamentati…. Tale trasformazione non solo creerà valore superiore per tutti gli azionisti grazie al valore aggiunto all’avanguardia, ai margini più elevati e ai multipli di mercato più elevati, ma aiuterà anche l’Italia a raggiungere i propri obiettivi.