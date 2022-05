Tim: avviso di convocazione agli azionisti di risparmio per il 28 giugno. L’ordine del giorno

azq1

Tim ha annunciato con un comunicato che “gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli azionisti di risparmio di TIM S.p.A. sono convocati il giorno 28 giugno 2022, alle ore 15.00, in Assemblea speciale (unica convocazione), in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.

-Nomina del Rappresentante Comune – deliberazioni inerenti e conseguenti

Le informazioni in merito:

– alla presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’agenda dei lavori;

– alla reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del

giorno;

– al diritto di porre domande prima dell’Assemblea;

– all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto, anche a distanza e per delega (record date: 17 giugno

2022);

– ai restanti aspetti organizzativi dell’Assemblea”