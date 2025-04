Thales annuncia 8mila nuove assunzioni entro il 2025 per sostenere la crescita globale

Il gruppo francese Thales ha svelato un piano strategico per l’assunzione di 8mila nuovi dipendenti entro il 2025, un’iniziativa volta a sostenere l’espansione nei suoi settori chiave: difesa, aerospazio e sicurezza informatica. Questo annuncio sottolinea l’impegno dell’azienda nel rafforzare la propria presenza globale e migliorare le proprie capacità operative.

Nel dettaglio, Thales prevede che il 40% delle nuove assunzioni sarà dedicato a posizioni ingegneristiche, mentre il 25% riguarderà ruoli industriali. Le assunzioni saranno distribuite in diverse regioni, con 3mila nuovi posti in Francia, oltre mille nel Regno Unito, 500 nei Paesi Bassi, 400 negli Stati Uniti e in Australia, 300 in Europa centrale, 250 in India, 200 in Germania e 150 tra Africa e Medio Oriente.

Oltre alle nuove assunzioni, Thales sta investendo nella crescita professionale interna attraverso il programma ‘Learning Company’, che coinvolgerà più di 4mila dipendenti in iniziative di mobilità internazionale. Clement de Villepin, senior executive vice president delle Risorse Umane di Thales, ha affermato: “Per supportare la crescita e le performance del gruppo, le nuove assunzioni e la mobilità interna sono essenziali, ma dobbiamo andare oltre. Dare ai nostri dipendenti l’opportunità di sviluppare le proprie competenze e incoraggiarli a trasmettere i propri skills ai colleghi costituiscono lo spirito e l’ambizione del nostro programma ‘Learning Company’. Il nostro obiettivo è supportare la crescita professionale delle nostre persone e mantenere la competenza di Thales al massimo livello”.