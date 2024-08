Thailandia, la Banca Centrale mantiene il tasso di riferimento al 2,50%

Il Monetary Policy Committee (MPC) della banca centrale thailandese ha deciso di mantenere il tasso di riferimento al 2,50%, con una votazione di 6 a 1. Un singolo membro del MPC ha espresso la preferenza per una riduzione del tasso di 25 punti base.

Secondo le previsioni della banca centrale, l’economia thailandese continuerà a crescere come previsto, trainata principalmente dal settore turistico e dalla domanda interna, mentre le esportazioni stanno mostrando segnali di ripresa. Inoltre, si prevede che l’inflazione rientrerà nell’intervallo target entro la fine del 2024.

La maggioranza del Comitato ritiene che l’attuale tasso di interesse di riferimento sia adeguato per un’economia che si avvicina al suo potenziale e per la stabilità macro-finanziaria. Per questo motivo, la maggior parte dei membri ha votato per mantenere il tasso invariato. Tuttavia, è stato evidenziato che è “essenziale monitorare il deterioramento della qualità del credito che potrebbe influenzare le condizioni finanziarie e l’economia”.