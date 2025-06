Tencent, profitti in aumento del 90% nel quarto trimestre del 2024

Il colosso tecnologico cinese Tencent continua a sorprendere il mercato con i suoi risultati finanziari. Nel quarto trimestre del 2024, l’azienda ha registrato un impressionante aumento del 90% dei suoi profitti, raggiungendo un utile netto di 51,3 miliardi di yuan, equivalenti a circa 6,5 miliardi di euro. Questi dati sono stati ufficialmente comunicati tramite il sito della Borsa di Hong Kong, sottolineando l’espansione aggressiva di Tencent nel settore dell’intelligenza artificiale.

Conosciuta per il suo dominio nei social network e nei videogiochi, Tencent sta ora accelerando i suoi investimenti e lo sviluppo tecnologico nell’intelligenza artificiale, un campo che promette di rivoluzionare molteplici settori. Questa strategia non solo ha contribuito a incrementare i profitti dell’azienda, ma ha anche rafforzato la sua posizione come leader nel panorama tecnologico globale.

L’andamento positivo del quarto trimestre rappresenta un segnale di forte crescita per Tencent, che continua a capitalizzare sulle sue piattaforme esistenti mentre esplora nuove opportunità di mercato. La combinazione di innovazione tecnologica e solide strategie di mercato sta permettendo all’azienda di mantenere la sua competitività e di espandere la sua influenza a livello internazionale.