Tenaris, al via prima tranche da 600 mln$ del buyback

Tenaris ha annunciato che, ai sensi del suo programma di buyback annunciato lo scorso 27 maggio, per un importo massimo di 1,2 miliardi di dollari, ha stipulato un accordo di riacquisto non discrezionale con un primario istituto finanziario. Quest’ultima, precisa la nota, adotterà le proprie decisioni di trading in merito alla tempistica degli acquisti di azioni ordinarie di Tenaris in modo indipendente e senza essere influenzata da Tenaris.

Il programma sarà eseguito in conformità con le norme e i regolamenti applicabili. Questa prima tranche del programma coprirà un importo massimo di 600 milioni di dollari (escluse le consuete commissioni di transazione) e avrà inizio oggi 9 giugno 2025 e terminerà entro e non oltre l’8 dicembre 2025. Le azioni ordinarie acquistate nell’ambito del buyback saranno annullate a tempo debito.