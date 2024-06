TeamSystem acquisisce il 61% di Change Capital per espandere l’offerta di mediazione creditizia

TeamSystem, azienda italiana leader nelle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ha acquisito il 61% di Change Capital. La fintech si distingue per semplificare l’accesso al credito e alla finanza agevolata per le piccole e medie imprese (PMI) tramite una piattaforma innovativa.

Change Capital offre servizi di mediazione creditizia potenziati da strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale (AI). Con questa acquisizione, TeamSystem entra direttamente nel mercato in crescita della mediazione creditizia, ampliando il proprio portfolio con oltre 200 nuove soluzioni finanziarie.

L’operazione è stata supportata da KPMG Italia per gli aspetti contabili e fiscali, e dallo studio legale PedersoliGattai. Change Capital è stata assistita dalla società Rewind in qualità di advisor finanziario.