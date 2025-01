Tamburi: eventuale pagamento dividendo fissato per giugno

Tamburi Investment Partners ha annunciato che il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo a valere sui risultati dell’esercizio 2024 è giugno 2025. La società guidata da Giovanni Tamburi ha però precisato che “nessuna decisione è stata presa in merito all’eventuale distribuzione del dividendo, al suo pagamento né sulla politica dei dividendi della società e che la stessa è rimessa alla competenza esclusiva dell’assemblea dei soci che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024”.

Questa comunicazione, si legge nella nota, è quindi resa esclusivamente per adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana e che la stessa non assume alcuna valenza previsionale in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendo nel corso del presente anno né negli anni futuri.