Swisscom acquisisce Vodafone Italia: nasce Fastweb + Vodafone

Con il completamento dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte del gruppo svizzero Swisscom, avvenuto il 31 dicembre 2024, si apre un nuovo capitolo nel panorama delle telecomunicazioni italiane. Questo evento segna l’inizio del processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone, che mira a dar vita a un operatore convergente leader nel paese.

Swisscom ha dichiarato che l’unione di Fastweb e Vodafone genererà un significativo valore per tutti gli stakeholder coinvolti. Questa fusione promette di sfruttare le economie di scala, migliorare l’efficienza dei costi e ottenere sinergie pari a circa 600 milioni di euro all’anno. Tali risultati sono resi possibili grazie all’integrazione delle due aziende, che garantirà la capacità finanziaria necessaria per continuare a investire in infrastrutture e innovazione, a vantaggio del mercato italiano, dei consumatori e delle imprese.

La combinazione dei punti di forza di Fastweb nella connettività fissa e della leadership di Vodafone Italia nei servizi mobili consentirà al nuovo entità di offrire servizi convergenti innovativi a prezzi competitivi. Queste soluzioni saranno destinate a famiglie, imprese e Pubbliche Amministrazioni, posizionando Fastweb e Vodafone come punto di riferimento per la transizione digitale dei clienti.