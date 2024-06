STM: accordo con Geely Auto per fornitura SiC

STMicroelectronics e Geely Auto Group hanno annunciato di avere firmato un accordo a lungo termine per la fornitura di carburo di silicio (SiC) volto ad accelerare la collaborazione già esistente sui dispositivi in SiC. In base ai termini di questo contratto pluriennale, ST fornirà a diversi marchi di Geely Auto dispositivi di potenza in SiC per veicoli elettrici a batteria (BEV) di fascia medio-alta, dando impulso alla strategia di trasformazione dei NEV di Geely Auto con prestazioni superiori, velocità di ricarica più elevate e una maggiore autonomia di guida.

Inoltre, Geely e ST hanno istituito un laboratorio congiunto per scambiarsi informazioni ed esplorare soluzioni innovative correlate alle architetture elettroniche/elettriche (E/E) delle automobili (come l’infotainment di bordo o i sistemi Smart Cockpit), ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e ai NEV.