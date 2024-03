Stellantis Ventures investe in LiDAR, tecnologia rivoluzionaria per i sistemi ADAS dai costi accessibili

Stellantis Ventures, il fondo di venture capital di Stellantis N.V., ha annunciato oggi l’investimento in SteerLight, l’azienda che ha sviluppato una nuova generazione di tecnologie di rilevamento LiDAR (Light Detection and Ranging) ad alte prestazioni.

Dalla sua costituzione nel 2022, Stellantis Ventures ha investito in 12 startup e in un fondo per la mobilità, focalizzandosi sullo sviluppo di tecnologie all’avanguardia in grado di apportare benefici concreti sia ai singoli clienti sia alla società nel suo complesso.