Stellantis: Standard Ethics conferma il rating ESG in attesa di nuovo ceo

Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “E+” di Stellantis. “È di complessa lettura la recente vicenda di Stellantis che ha portato alla dimissione del suo CEO, crisi che investe con altre modalità anche altre società del settore automotive. Appare difficile valutare in che misura documenti strategici sulla Sostenibilità (ad esempio le Linee Guida per le Imprese Multinazionali dell’Ocse) siano stati attuati dalla Società in rapporto a temi come: comunità locali, occupazione, trasformazione, politica dei dividendi o delle remunerazioni apicali (per citarne alcuni) – sottolineano gli esperti dell’agenzia -. Soprattutto alla luce degli investimenti strategici che probabilmente le sfide necessitavano e necessitano”. Allo stato attuale, concludono, in attesa di valutare le modifiche al vertice dell’Azienda e le eventuali misure per gestire le difficoltà emerse, il rating di Stellantis viene mantenuto invariato.