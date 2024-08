Stellantis avvia la terza tranche del programma di buyback da 3 miliardi di euro

Stellantis ha dato il via alla terza tranche del suo programma di buyback, del valore complessivo di 3 miliardi di euro. L’azienda ha stipulato un accordo con una società di investimento per il riacquisto delle proprie azioni, che agirà in modo indipendente per quanto riguarda il timing delle operazioni.

In base a quanto comunicato, l’accordo prevede un riacquisto massimo di 1 miliardo di euro. Le operazioni inizieranno il 1° agosto 2024 e si concluderanno entro il 29 novembre 2024. Stellantis ha dichiarato che annullerà la maggior parte delle azioni ordinarie riacquistate, riservandosi però una quota fino a 0,5 miliardi di euro per i piani di azionariato destinati ai dipendenti e per i piani di compenso basati su azioni.

Attualmente rimangono circa 246 milioni di azioni autorizzate per il riacquisto, e Stellantis possiede 81.500.174 azioni ordinarie proprie, pari al 2,10% del capitale sociale totale.