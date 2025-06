Standard Ethics pone BP sotto monitoraggio

Standard Ethics ha posto “sotto monitoraggio” BP. L’attuale Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE-” è confermato.

“L’azienda opera in un settore spesso escluso dai fondi di investimento per scelte etiche insieme a tabacco, difesa, alcool per citarne altri. L’approccio di Standard Ethics si attiene alle linee guida internazionali sulla Sostenibilità (Onu, Ocse e Ue) e si definisce ethically-neutral non applicando alcuna esclusione settoriale”, precisano gli esperti nel report indicando che BP “offre una rendicontazione extra-finanziaria in linea con le buone pratiche e adotta modelli di governance della sostenibilità e di corporate governance adeguati. La composizione quali-quantitativa dell’organo apicale aderisce ai principi di parità di genere ed indipendenza”.

“Tenuto conto dei rischi e degli impatti elevati del business, ulteriori implementazioni sono benvenute nel sistema di gestione dei rischi ESG. Oltre alle numerose iniziative già presenti in ambito socio-ambientale, gli analisti auspicano una migliore reperibilità degli strumenti di governance e delle policy a copertura di tutti i temi principali e attuali come diversità ed inclusione e intelligenza artificiale”, segnalano ancora gli analisti che alla luce delle recenti dichiarazioni della società sul rinnovo dei piani industriali e delle strategie di business, pongono BP sotto monitoraggio.