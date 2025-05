Standard Ethics declassa il rating di sostenibilità degli Stati Uniti

Standard Ethics ha declassato il Country Standard Ethics Rating (SER) degli Stati Uniti a “EE-” dal precedente “EE”, con outlook “negativo”. Questa action fa seguito alla comunicazione dello scorso 13 marzo, quando l’agenzia ha messo il Paese sotto monitoraggio per un periodo di 90 giorni.

L’agenzia, si legge nel report, prende atto della volatilità che gli ultimi avvicendamenti presidenziali provocano nelle scelte degli USA in materia ambientale, sociale ed economica. Una mutevolezza che determina cambi di direzione riguardo a strategie globali condivise tra le nazioni, le quali dovrebbero contare su maggiore stabilità e moderazione. “A tale mutevolezza si aggiungono alcuni provvedimenti adottati dalla nuova amministrazione – e considerati nella comunicazione precedente – i quali non appaiono né equilibrati né coerenti se si prende a riferimento i principi di cooperazione e le indicazioni in ambito ESG di Onu ed Ocse”, concludono gli esperti.