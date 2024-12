Spagna, PIL in crescita: +0,8% nel terzo trimestre 2024

Nel terzo trimestre del 2024 l’economia spagnola ha mostrato segnali di crescita robusta, con il prodotto interno lordo (PIL) che ha registrato un aumento dello 0,8% rispetto al trimestre precedente. Questo incremento riflette una crescita annua del 3,3%, leggermente superiore al 3,2% registrato nel trimestre precedente, secondo i dati forniti dall’istituto di statistica spagnolo Ine.

La domanda interna ha avuto un ruolo predominante in questo risultato, contribuendo per 2,8 punti percentuali alla crescita annuale del PIL. Questo indica un rafforzamento del consumo e degli investimenti domestici, elementi chiave per sostenere l’economia del paese. Inoltre, la domanda estera ha aggiunto 0,5 punti percentuali, sottolineando l’importanza delle esportazioni e del commercio internazionale per la Spagna.