Spagna, l’inflazione supera le previsioni a giugno 2025

In un contesto economico che continua a suscitare attenzione, l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE) ha rilasciato oggi una stima flash che rivela un’accelerazione dell’inflazione in Spagna per il mese di giugno 2025. L’indice dei prezzi al consumo su base annuale è stimato al 2,2%, superando il 2% previsto dagli analisti e il +2% registrato a maggio.

Su base mensile, l’indice dei prezzi al consumo ha registrato una variazione positiva del +0,6%, un incremento significativo rispetto al +0,1% osservato a maggio e al +0,4% del consensus. Questo aumento riflette un cambiamento nei costi dei beni di consumo che interessa sia i cittadini che le imprese.

L’inflazione armonizzata, che considera un paniere uniforme per tutta l’Unione Europea, ha mostrato un incremento tendenziale del 2,2%, rispetto al +2% del mese precedente. Su base mensile, l’inflazione armonizzata è prevista in aumento dello 0,6%, rimanendo invariata rispetto a maggio.