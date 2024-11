Spagna, inflazione in linea con le attese: accelerazione dei prezzi al consumo in ottobre

Nel mese di ottobre l’inflazione in Spagna ha mostrato un’accelerazione significativa, come confermato dall’ufficio statistico nazionale INE. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,6% rispetto al mese precedente, un dato che rispecchia la stima preliminare diffusa in precedenza. Questo aumento segue un calo dello 0,6% registrato a luglio, indicando un’inversione di tendenza nei mesi successivi.

Su base annuale l’inflazione ha raggiunto l’1,8%, mantenendo la stessa stima della prima lettura ma mostrando un’accelerazione rispetto al +1,5% di settembre. Questo trend riflette una pressione inflazionistica crescente nel paese, che potrebbe influenzare le decisioni economiche future.