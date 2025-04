Spagna, inflazione in lieve aumento a marzo

Nel mese di marzo i prezzi al consumo in Spagna hanno evidenziato un leggero incremento, registrando un aumento dello 0,1% rispetto a febbraio. Questo dato segue un incremento annuale del 2,3%, in calo rispetto al 3% registrato nel mese precedente. L’informazione è stata resa nota dall’Istituto di Statistica spagnolo (Ine), che ha pubblicato i dati preliminari del periodo.

Secondo i dati diffusi, l’incremento dei prezzi al consumo a livello armonizzato è stato dello 0,7% su base mensile e del 2,2% su base annua. Questi numeri riflettono una tendenza al rallentamento rispetto ai mesi precedenti, ma confermano comunque una crescita dei prezzi al consumo che continua a influenzare il mercato spagnolo.

Il lieve aumento dei prezzi al consumo in Spagna è un indicatore significativo per gli analisti economici, che monitorano attentamente queste variazioni per valutare l’andamento dell’economia del paese.