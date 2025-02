Spagna, debito pubblico in calo: superato l’obiettivo del governo

13:44

Al Cairo, è stato firmato un accordo tra Egitto, Cipro, Eni e TotalEnergies per lo sfruttamento delle risorse di Cronos nel Blocco 6 a Cipro. Questo accordo segna una pietra miliare per la creazione di un hub del gas nel Mediterraneo orientale, utilizzando le infrastrutture egiziane e posizionando Cipro come produttore ed esportatore di gas.