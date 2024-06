SpaceX, successo per il volo di prova di Starship

Per la prima volta nella sua storia, la navicella Starship di SpaceX ha completato con successo un volo di prova, tornando integra e effettuando un ammaraggio controllato,

Questo evento segna il quarto volo di prova per Starship, ma è la prima volta che la navicella riesce a rientrare senza danni. Il lancio è avvenuto dalla struttura Starbase, situata vicino a Boca Chica, in Texas. Il sistema Starship è stato progettato per essere completamente riutilizzabile, con l’obiettivo di rivoluzionare il trasporto di merci e persone oltre la Terra.

La navicella Starship riveste un ruolo cruciale anche per i piani della NASA di riportare gli astronauti sulla Luna. SpaceX ha infatti ottenuto un contratto multimiliardario dall’agenzia spaziale per utilizzare Starship come lander lunare con equipaggio.