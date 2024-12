Snam: sottoscritta nuova linea di credito revolving Sustainability-linked da 4 mld

Snam ha annunciato di avere sottoscritto una nuova linea di credito Sustainaibility-linked, per un importo complessivo di 4 miliardi di euro, conforme al nuovo Sustainable Finance Framework del Gruppo pubblicato a febbraio 2024. “La linea di credito, che include un’opzione di incremento fino a 1,1 miliardi di euro, è la più significativa linea di credito revolving nel settore utilities nell’anno che include un KPI legato alla riduzione delle emissioni Scope 3”, precisa la nota.

Nel dettaglio, la linea di credito è strutturata come una revolving credit facility e consiste in due tranche, ciascuna di 2 miliardi di euro, con una scadenza iniziale rispettivamente di tre e cinque anni, ed è legata a specifici target di sostenibilità con il margine applicabile correlato al loro raggiungimento, in linea con gli ambiziosi obiettivi climatici di Snam delineati nel suo Transition Plan Roadmap pubblicato recentemente. I Key Performance Indicators includono le emissioni GHG Scope 1&2, le emissioni GHG Scope 3 e le donne in ruoli dirigenziali e di middle-management.