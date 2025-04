Snam: il rigassificatore di Ravenna è in funzione

Snam ha annunciato di avere terminato gli interventi per la messa in servizio della nave rigassificatrice Bw Singapore (ormeggiata a 8,5 Km al largo di Ravenna), con l’avvio delle operazioni commerciali previsto per il mese di maggio. “Una volta ricevute le ultime autorizzazioni da parte delle Istituzioni competenti, nel corso del mese di maggio avrà inizio l’attività di rigassificazione con la messa a disposizione della capacità tramite procedure di asta competitiva, ai sensi di quanto previsto dal quadro regolatorio vigente”, si legge in una nota del gruppo di San Donato Milanese.

La nave rigassificatrice BW Singapore, acquistata da Snam nel luglio 2022, è dotata – come l’Italis Lng già in esercizio a Piombino – di una capacità di rigassificazione annua di 5 miliardi di metri cubi.