Simon Hunt è il nuovo CEO di Campari

In un’importante svolta per il futuro della Campari, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha dato il via libera alla nomina di Simon Hunt come nuovo amministratore esecutivo del Consiglio di amministrazione. Con un voto schiacciante, gli azionisti hanno espresso il loro consenso alla guida di Hunt, che sarà in carica fino all’assemblea generale prevista per il 2028.

Simon Hunt è stato scelto per ricoprire il ruolo di chief executive officer (CEO) della società. Questa decisione segue le raccomandazioni del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato per la Transizione della Leadership, che si sono riuniti il 4 dicembre 2024. La scelta di Hunt riflette la fiducia nel suo potenziale di guidare Campari verso un futuro di successo e innovazione.

La nomina di Hunt è stata comunicata ufficialmente dalla società attraverso una nota, sottolineando la trasparenza e l’importanza di questa decisione strategica. Gli azionisti e il Consiglio di amministrazione hanno manifestato un forte sostegno nei confronti della nuova leadership, aspettandosi che Hunt continui a promuovere la crescita e l’espansione globale di Campari.