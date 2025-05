Shell, utile netto in calo del 35% nel primo trimestre 2025

Nel primo trimestre del 2025 Shell ha registrato un utile netto di 4,8 miliardi di dollari, segnando una riduzione del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo calo è evidente anche nell’utile adjusted, che è sceso a 5,577 miliardi di dollari da 7,7 miliardi. Anche l’Ebitda adjusted ha subito una flessione, passando a 15,25 miliardi da 18,71 miliardi di dollari.

Nonostante la flessione degli utili, Shell ha dimostrato una notevole solidità operativa. “Shell ha ottenuto un’altra serie di solidi risultati nel primo trimestre del 2025. Abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra attività nel GNL completando l’acquisizione di Pavilion Energy e abbiamo migliorato il nostro portafoglio con il completamento delle cessioni delle attività onshore in Nigeria, di Singapore Energy e Chemicals Park”, ha dichiarato l’amministratore delegato, Wael Sawan.

Nell’ambito della sua strategia, Shell ha annunciato un significativo programma di buyback. “La nostra solida performance e il nostro bilancio resiliente ci danno la fiducia necessaria per avviare altri 3,5 miliardi di dollari di buyback per i prossimi tre mesi, in linea con la direzione strategica che abbiamo stabilito durante il Capital Markets Day di marzo”, ha aggiunto Sawan.