Sesa: acquisisce IT Pas e rafforza le proprie competenze in ambito enterprise platform

Sesa, operatore di riferimento nel settore digital technology, system integration e business application per il segmento business, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto, tramite la controllata Var Group, di una partecipazione di controllo pari al 52% del capitale di IT PAS, rafforzando così le proprie competenze in ambito enterprise platform, a supporto della trasformazione digitale delle imprese a livello internazionale. Si tratta della prima acquisizione del 2025.

L’acquisizione, si legge nella nota, è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal gruppo Sesa in applicazione di un criterio di 5 volte l’ebitda medio normale della società target. Il gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di generazione di valore sostenibile a lungo termine per tutti gli stakeholder.