ServiceTitan si prepara per un’IPO da 502 milioni di dollari sul Nasdaq

Le borse cinesi chiudono con andamenti contrastanti mentre gli investitori attendono la conferenza dei leader cinesi per definire le priorità economiche per il 2025. Focus su eventuali stimoli fiscali e obiettivi di crescita. Shanghai in lieve aumento, Shenzhen e ChiNext in calo. Hong Kong in rialzo grazie all’ottimismo per le possibili misure di Pechino.