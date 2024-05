Sanofi avvia una collaborazione con OpenAI e Formation Bio

Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha annunciato oggi di aver avviato una collaborazione con OpenAI, la società che ha dato vita a ChatGPT, e con Formation Bio, azienda di biotecnologia americana, con l’obiettivo di potenziare l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) nella creazione di farmaci. Questa partnership mira a unire dati, software e modelli personalizzati per elaborare soluzioni su misura che coprano l’intero ciclo di sviluppo del farmaco, come dichiarato da Sanofi.

Attraverso questa alleanza, Sanofi punta a ottenere l’accesso a dati proprietari per sviluppare modelli di intelligenza artificiale che contribuiscano a posizionare l’azienda come leader nell’uso dell’IA nel settore biofarmaceutico su larga scala, secondo quanto comunicato dal gruppo in un comunicato stampa.