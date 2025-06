Saipem: utili 2024 balzano a 306 mln, aggiornata dividend policy

Saipem ha annunciato di avere chiuso il 2024 con un utile netto che è balzato a 306 milioni di euro (+70% a/a), i ricavi si sono attestati a 14,5 miliardi (+23%) e l’Ebitda adjusted (ossia al netto delle poste non ricorrenti) è salito del 44% a 1,3 miliardi. Con ordini acquisiti record pari a 18,8 miliardi di euro nel 2024, il portafoglio ordini ha raggiunto il massimo storico di 34 miliardi di euro, fornendo un’ottima visibilità sugli obiettivi del piano strategico.

“La performance di Saipem nel 2024 conferma, per il terzo anno consecutivo, la traiettoria di crescita e di miglioramento della marginalità del Gruppo, unitamente all’accelerazione della generazione di cassa e al rafforzamento della posizione finanziaria“, si legge nella nota della società guidata da Alessandro Puliti.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato un aggiornamento della dividend policy che prevede la distribuzione agli azionisti di almeno il 40% del Free Cash Flow dopo il rimborso delle passività per beni in leasing. In coerenza con l’aggiornamento della dividend policy, il board di Saipem intende proporre il pagamento di un dividendo di 333 milioni di euro nel 2025 (sulla base dei risultati 2024) e prevede un dividendo di almeno 300 milioni di dollari1 nel 2026 (sulla base dei risultati 2025).