Saipem: trimestre oltre attese, migliorata guidance 2024

Trimestrale superiore alle attese per Saipem che migliora anche la guidance per il 2024. Nel terzo trimestre del 2024 il gruppo guidato da Alessandro Puliti ha visto i ricavi attestarsi a 3.712 milioni di euro, +23% rispetto al corrispondente trimestre del 2023 e l’Ebitda adjusted balzare a 340 milioni (+48%). Il fatturato e l’Ebitda sono stati migliori delle attese ferme rispettivamente a 3,41 miliardi e 327,6 milioni. Con i nuovi ordini acquisiti pari a circa 6,4 miliardi di euro.

Alla luce dei risultati dei primi nove mesi dell’anno e delle prospettive sul trimestre in corso, Saipem ha messo mano alla guidance per il 2024. Nel dettaglio, i ricavi per il 2024 sono attesi essere maggiori di 14 miliardi di euro, l’Ebitda è visto superare gli 1,3 miliardi di euro, l’Operating Cash Flow (al netto del rimborso dei canoni di leasing) dovrebbe superare i 760 milioni e le Capex per il 2024 sono attese essere inferiori a 400 milioni di euro.

Il gruppo attivo nel settore dei servizi petroliferi ha inoltre confermato la sua dividend policy che prevede la distribuzione di circa il 30-40% del Free Cash Flow (al netto del rimborso dei canoni di leasing), con il primo dividendo previsto essere staccato nel 2025 sui risultati del 2024 (soggetto ad approvazione del Consiglio di amministrazione e ad approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti).