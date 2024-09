Saipem si aggiudica un contratto da 2 miliardi di dollari in Arabia Saudita

Saipem, azienda leader nei servizi per il settore energetico e infrastrutturale, ha ottenuto un significativo contratto offshore del valore di circa 2 miliardi di dollari con Saudi Aramco. Questo accordo rientra nel Long-Term Agreement (LTA) attualmente in vigore e riguarda lo sviluppo del giacimento di Marjan, situato in Arabia Saudita.

Il nuovo contratto è stato assegnato dopo il completamento delle procedure di gara e il rispetto delle condizioni preliminari richieste da Saudi Aramco. Secondo una nota ufficiale, Saipem si occuperà di diverse attività, tra cui ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di strutture offshore. Queste includono topside e jacket per piattaforme di testa pozzo, jacket e topside per piattaforme di collegamento, flowline rigide, cavi sottomarini compositi e cavi in fibra ottica.

Per l’esecuzione del progetto, Saipem utilizzerà la sua flotta offshore operativa nella regione, che comprende navi dotate di sistemi di posizionamento dinamico. La società farà leva sulle sue tecnologie avanzate di saldatura e sull’esperienza ingegneristica consolidata. Inoltre, le attività di fabbricazione saranno svolte presso il cantiere saudita Saipem Taqa Al-Rushaid Fabricators Co. Ltd (STAR) a Dammam.